UFFICIALE – Margotto e Piangerelli al Settore Giovanile

Questo il comunicato del club rossoblù che ufficializza i successo di Daniele Corazza che ha salutato nei giorni scorsi in scadenza di contratto dopo 19 anni di rossoblù. Il suo posto viene preso dunque da Flavio Margotto, detto Loris, che ha iniziato la sua lunga carriera nel 1997 come allenatore nei Giovanissimi Nazionali del Chievo Verona, proprio con Sartori, poi assumendo anche l’incarico di Responsabile Progetto Scuola Calcio e Società Affiliate, ruolo ricoperto fino al giugno 2013. In quell’estate, per una stagione, diventa Coordinatore tecnico del Settore Giovanile e festeggia la vittoria del Campionato Primavera, decidendo poi di assumere l’incarico di Direttore Sportivo al Lumezzane a inizio annata 2014-2015. Si sposta all’Atalanta dove ricopre l’incarico di Responsabile del Progetto Scuole Calcio affiliate fino al termine della stagione sportiva 2022-2023.