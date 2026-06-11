Dopo le tre amichevoli fissate nel ritiro di Valles con Arminia Bielefeld e Heidenheim di Bundesliga 2 e contro l'Iraklis di serie a greca, il Bologna ha ufficializzato un altro impegno pre stagionale.
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tuttobolognaweb news Ufficiale – Fissata un’altra amichevole. Il primo agosto Bologna…
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Ufficiale – Fissata un’altra amichevole. Il primo agosto Bologna…
Il Bologna giocherà a Casteldebole contro una formazione olandese
Sabato 1 agosto, in orario da definire, al centro tecnico Niccolò Galli i rossoblù di Domenico Tedesco affronteranno in amichevole il SC Cambuur, formazione della Eredivisie olandese.
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