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Ufficiale – Fissata un’altra amichevole. Il primo agosto Bologna…

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Il Bologna giocherà a Casteldebole contro una formazione olandese
Redazione TuttoBolognaWeb

Dopo le tre amichevoli fissate nel ritiro di Valles con Arminia Bielefeld e Heidenheim di Bundesliga 2 e contro l'Iraklis di serie a greca, il Bologna ha ufficializzato un altro impegno pre stagionale.

Sabato 1 agosto, in orario da definire, al centro tecnico Niccolò Galli i rossoblù di Domenico Tedesco affronteranno in amichevole il SC Cambuur, formazione della Eredivisie olandese.

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