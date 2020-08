Hamza El Kaouakibi saluta temporaneamente il Bologna per approdare al Sudtirol.

Il difensore ventiduenne, che ha il contratto con il Bfc in scadenza nel 2022, lascerà i rossoblù per trovare più spazio e giocare in Serie C. Il ragazzo ha già giocato negli ultimi anni in questa categoria, con le maglie della Pistoiese, della Pianese e del Piacenza. Il prestito sarà di durata annuale, fino al giugno 2021. Lo ha annunciato il Sudtirol sul proprio sito ufficiale.