UFFICIALE – Ekpe Udoh alla Virtus

E' arrivato l'annuncio dell'ex Utah Jazz

Debutta in NBA con i Golden State Warriors per poi passare ai Milwaukee Bucks e successivamente ai Los Angeles Clippers.

Nel 2015 il suo arrivo in Europa al Fenerbahce, dove in due stagioni conquista due campionati turchi, due Coppe di Turchia, una Coppa del Presidente ma soprattutto la vittoria dell’Eurolega nella Final Four di Istanbul del 2017 contro l’Olympiakos. In quella finale Udoh, dopo essere stato inserito nel miglior quintetto dell’Eurolega, vince anche il titolo di MVP.