UFFICIALE – Ecco la data del raduno a Casteldebole

Sono state confermate le indiscrezioni giornalistiche delle ultime ore: Domenico Tedesco lavorerà qualche giorno a Casteldebole prima del via del ritiro di Valles per conoscere meglio la squadra. Il Bologna ha comunicato poco fa l'agenda del via alla nuova stagione, che partirà ufficialmente martedì 7 luglio. Di seguito il comunicato.

'Prenderà il via martedì 7 luglio la stagione sportiva 2026-27 del Bologna. I rossoblù si ritroveranno a Casteldebole alle 20 per la cena di squadra e staff, mentre svolgeranno test atletici e allenamento nei giorni 8, 9, 10 e 11 luglio al centro tecnico Niccolò Galli. Lunedì 13 il gruppo partirà quindi alla volta di Rio Pusteria-Valles, la località dell’Alto Adige che fino a sabato 25 ospiterà la preparazione estiva dei rossoblù'.