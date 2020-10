UFFICIALE – Cusin è un nuovo giocatore della Fortitudo

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare l’ingaggio del giocatore Marco Cusin. Giocatore dotato di grande personalità ed esperienza. È nato a Pordenone il 28 febbraio 1985 ed è un centro di 211 cm.

Cusin è cresciuto nelle giovanili del Torre Pordenone e della Pallacanestro Trieste, proprio con il club giuliano ha esordito in serie A nella stagione 2002/03. Successivamente esperienze a Biella, Ferrara, Fabriano e Cremona. Ha giocato a Cantù dove ha disputato anche dieci partite di Eurolega e vinto la sua prima Supercoppa. La tappa successiva è stata quella di Sassari, prima di tornare a Cremona. Nella stagione 2016/17 il passaggio ad Avellino e in seguito all’Olimpia Milano, con cui ha disputato 26 gare di campionato e 5 di Eurolega, contribuendo alla conquista dello scudetto e della Supercoppa. Nell’annata 2019/20, Cusin ha mantenuto una media di 8 punti e 5.1 rimbalzi nelle 20 partite giocate (prima della sospensione del campionato di serie A2) con la Juve Caserta. Cusin ha debuttato in Nazionale il 14 luglio 2009. In totale, ha collezionato 115 presenze mettendo a segno 472 punti. Cusin indosserà in Fortitudo la maglia numero 28 e debutterà domenica a Brindisi.