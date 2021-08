UFFICIALE – Baldursson al Copenaghen

Il centrocampista islandese in prestito fino alla fine della stagione

"Il Copenaghen ha un'ottima reputazione come club e ci sono già un certo numero di giovani islandesi nel club che possono essere utili per me come nuovo arrivato qui. So anche che Ragnar Sigurdsson, Sölvi Ottesen, Rurik Gislason e molti altri islandesi si sono divertiti al club e hanno fatto bene qui. Non vedo l'ora di avere l'opportunità di giocare per questo grande club, a cui darò tutto. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra e lo staff".