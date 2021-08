UFFICIALE – Arnautovic al Bologna

E' finalmente ufficiale l'acquisto di Marko Arnautovic

Eccolo arrivato l'ultimo documento con la firma dei cinesi dello Shanghai. Nella notte è arrivata la controfirma e da pochi istanti il Bologna ha ufficializzato la firma di Marko Arnautovic. L'austriaco arriva a titolo definitivo per tre milioni di euro più uno di bonus per il cartellino e con un ingaggio da 2.7 milioni l'anno per tre anni. Da domani, alla ripresa degli allenamenti, Arnautovic potrà lavorare assieme ai nuovi compagni.