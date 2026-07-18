'Mikel Amondarain al Bologna slitterà a metà della settimana prossima per più motivi' scrive oggi il Corriere dello Sport Stadio, ma la quadra sull'affare è stata trovata.

Il Bologna ha l'accordo sia con il giocatore che con l'Estudiantes per il cartellino, ma l'operazione verrà chiusa solo tra qualche giorno. In primis ci sono i tempi tecnici per il trasferimento dall'Argentina, in seconda battuta l'Estudiantes vuole tenere almeno fino a martedì Amondarain per farlo giocare in Supercoppa di Argentina, anche se il Bologna sarebbe contrario, e terzo perché con l'imminente finale dei mondiali in Argentina è tutto fermo e monopolizzato dalla possibile impresa di Messi e compagnia. La trattativa ha trovato un suo epilogo sui numeri, ma non ancora sui tempi del trasferimento. In ogni caso, l'operazione non sarebbe a rischio.