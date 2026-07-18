Quello di oggi dovrebbe essere il giorno di Rahim Alhassane come nuovo terzino sinistro del Bologna. Sarà lui il vice Miranda. L'operazione si è chiusa per 3.5 milioni di euro dall'Oviedo e oggi sono previste a Bologna le visite mediche e poi raggiungerà la squadra a Valles.

A centrocampo, invece, resta forte la pista Mikel Amondarain. Si continua a trattare per circa 9 milioni di euro più percentuale sulla rivendita. Intanto, ieri ha parlato in conferenza stampa Federico Bernardeschi, che ha giurato amore al Bologna e a Bologna: "Ho avuto qualche richiesta da altre squadre, ma il Bologna mi ha dato e il senso di riconoscenza per me vale. Rinnovo di contratto? Il pensiero di proseguire oltre questa annata c'è, ma adesso voglio pensare al campo e più avanti ne parleremo con la società".