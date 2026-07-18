Le parole di Marco Di Vaio prima dell'apertura del mercato 'con lui ci risentiremo', quelle di Domenico Tedesco qualche giorno fa 'Remo ha un ottimo rapporto con Sartori' potrebbero aprire qualche spiraglio per il rinnovo, ma in realtà secondo il Cor Sport tutto è molto complicato.

Tanti tifosi si sono fatti l'idea che la pista sia ancora aperta, alla fine Freuler non ha ancora firmato con nessuno, ma le probabilità restano abbastanza basse. Anche a Casteldebole non trapela un grande ottimismo, riporta Stadio. Innanzitutto da sei mesi Freuler ha chiesto una determinata cifra e non ha mai aperto al Bologna, che sarebbe stato disposto a trattare, poi in questi giorni di post mondiale le chiacchiere tra Remo e i capi del Bologna ci sarebbero state, ma non per parlare di rinnovo. Un tema, secondo Claudio Beneforti, neanche sfiorato. Poi, il mercato. Vero è che Amondarain può giocare praticamente in tutti i ruoli del centrocampo, ma è principalmente un mediano centrale davanti alla difesa proprio dove, di solito, staziona Remo.