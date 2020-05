UFFICIALE – Annullato il playground dei Giardini Margherita

Brutte notizie per il panorama cestistico bolognese, è infatti ufficiale l’annullamento del Playground dei Giardini Margherita edizione 2020. A comunicarlo è stato proprio l’organizzatore Simone Motola. La ragione è che ad oggi, non esiste la concreta possibilità di praticare pallacanestro con contatto per il mese di giugno e probabilmente anche quello di luglio.

Motola ha poi spiegato che se sarà possibile, si proverà ad organizzare qualcos’altro sullo storico playgrond dei Giardini Margherita. Tra le ipotesi possibili dichiarate dal presidente della ASD Giardini Margherita, si parla di un torneo 3 contro 3, una possibile Summer League, attività giovanili o anche senior. Motola ha comunque espresso il desiderio di voler organizzare qualcosa entro l’avvio della prossima stagione sportiva della palla a spicchi per dare un senso di continuità al playground, anche se il torneo vero e proprio non ci sarà.

Fonte: Bolognabasket.org