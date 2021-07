UFFICIALE – Abass rinnova con la Virtus

Awudu Abass e Virtus insieme fino al 2024

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Virtus ha comunicato di aver trovato un accordo con Awudu Abass per il prolungamento del contratto.

L'ala piccola della Nazionale, attualmente impegnato nel Pre Olimpico di Belgrado con l'Italbasket, ha sottoscritto il prolungamento del contratto con le V Nere che lo legherà alla Virtus Segafredo Bologna fino al 2024. Abass si è ritagliato un ruolo da protagonista nel corso della sua prima stagione in maglia bianconera terminata con la conquista del sedicesimo Scudetto, diventando una delle armi tattiche più efficaci sia in attacco che in difesa. Di seguito le parole del Direttore Generale Paolo Ronci: