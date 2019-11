Udinese, Marino su Tudor: “Paga lui, ma non è il maggiore responsabile”

Giornata di esoneri in casa Udinese. Igor Tudor è stato sollevato dall’incarico dopo gli undici gol presi nelle ultime due partite. Il tecnico croato lascia il posto a Gotti, poi lunedì la società comunicherà il nome del nuovo allenatore. Il commento di Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica:

“Per me è una giornata molto triste – ha ammesso – Abbiamo dovuto prendere questa decisione, paga Tudor ma non è lui il maggiore responsabile di questa situazione. Lo ringraziamo per l’aiuto che ci ha dato, ma ora la squadra è chiamata a responsabilizzarsi perché in campo nelle ultime due partite ci sono andati i giocatori”.