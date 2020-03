TuttoSport-La Juve non molla Orsolini

La Juventus non molla Orsolini, secondo quanto riportato da TuttoSport i bianconeri restano in continua osservazione e valutano l’acquisto dell’esterno.

Arrivato al Bologna proprio dalla Juventus per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, il giocatore rossoblu potrebbe tornare in bianconero grazie ad una “corsia preferenziale” stipulata nel suo contratto proprio dalla Juventus che, secondo il quotidiano torinese, potrebbe riacquistarlo per soli 26 milioni.

Situazione che resta chiaramente da monitorare ma che inizia a diventare bollente ancora prima dell’inzio del calciomercato estivo.