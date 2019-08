Non si ferma il mercato del Bologna. Dopo l’acquisto di Gary Medel, i rossoblu sarebbero in cerca di un attaccante per rinforzare il reparto.

Secondo Tuttosport, gli emiliani sarebbero ancora sulle tracce di Gustavo, centravanti brasiliano in forza al Corinthians. Il Bologna però per ottenere il giocatore dovrà battere un’agguerrita concorrenza. Lo Schalke 04 ed anche l’Hoffenheim sarebbero infatti molto interessate al brasiliano classe ’94.