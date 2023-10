Tutto esaurito a Milano per Inter-Bologna. Intanto la Vecchia Guardia sprona tutti alla trasferta

Ambiente caldo a San Siro domani pomeriggio per Inter - Bologna . Il club nerazzurro ha comunicato infatti il tutto esaurito per il match interno valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A .

"Dopo la caldissima notte contro il Benfica, l'Inter si rituffa nel campionato e lo fa a San Siro, dove torna a giocare alle 15:00, in quello che si preannuncia come un pomeriggio rovente. Il Meazza sarà infatti tutto esaurito per la sfida contro il Bologna, valida per l'8ª giornata di Serie A. Una ennesima dimostrazione di affetto e vicinanza da parte dei tifosi interisti, pronti a sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi nel match contro il Bologna di Thiago Motta" si legge nella nota. Ma si preannuncia anche una buona presenza di tifosi rossoblù, spronati anche da uno striscione apparso ieri a firma Vecchia Guardia con l'esortazione a partecipare alla trasferta di San Siro: "Per Bologna, per il Bologna. Su il c... dal divano, invadiamo Milano".