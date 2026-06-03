Trevisani: “Italiano era promesso sposo del Napoli, sulla scelta decisivo Manna”

"Mister Italiano è la cosa più lontana da Allegri che mi possa venire in mente. Difesa a quattro, esterni, ritmo alto e pressione, proprio l'opposto di Allegri. Quando vedo una cosa del genere dove un allenatore mi dice: "Mi svincolo e torno" e il giorno dopo, mentre Italiano si svincola, tu prendi Allegri, secondo me non è una scelta né elegante né tantomeno giusta. Italiano era un promesso sposo del Napoli. Quale futuribilità vedi in chi sceglie Italiano e poi prende Allegri? In questo caso ha inciso molto, secondo me, anche Manna che conosce bene Allegri perché De Laurentiis voleva Italiano."