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Voglia di Europa

Domenico Tedesco ha analizzato con lucidità le sfide che lo attendono. La voglia di Europa e un mercato complesso.

"L'esperienza europea ha lasciato un segno positivo su tifosi, giocatori e dirigenza. Ha portato entusiasmo e nuovo slancio. Ora però dobbiamo colmare i vuoti lasciati dalle partenze e farlo efficacemente. La voglia di tornare a giocare in Europa c'è, ma con una concorrenza così agguerrita non sarà facile".

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