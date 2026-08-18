La Serie A alle porte, il mercato in salita, e la voglia di Europa. Tedesco è stato intervistato dalla rivista "Kicker".
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Voglia di Europa
Domenico Tedesco ha analizzato con lucidità le sfide che lo attendono. La voglia di Europa e un mercato complesso.
"L'esperienza europea ha lasciato un segno positivo su tifosi, giocatori e dirigenza. Ha portato entusiasmo e nuovo slancio. Ora però dobbiamo colmare i vuoti lasciati dalle partenze e farlo efficacemente. La voglia di tornare a giocare in Europa c'è, ma con una concorrenza così agguerrita non sarà facile".
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