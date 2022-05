Trebbi: “Tortona bestia nera della Virtus”

Le parole di Davide Trebbi

“Queste due squadre si conoscono molto bene visto che si sono già affrontate quattro volte in stagione con due vittorie per parte. Tortona, all’esordio nei playoff, ha superato Venezia nel primo turno dimostrando di essere la vera sorpresa di questo campionato. Una squadra allenata molto bene da Marco Ramondino, arrivato secondo nella graduatoria di miglior allenatore della stagione. I migliori giocatori sono sicuramente Macura e Daum ma è una squadra piena di risorse, con una difesa a zona che ha messo già in seria difficoltà la Virtus in Coppa Italia. Detto ciò la Segafredo rimane comunque la favorita soprattutto per l’ampiezza e la qualità del roster. Sarà decisivo l’impatto di Teodosic nella serie: il playmaker serbo ha già dimostrato di saper fare la differenza nelle gare che contano”.