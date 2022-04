Trebbi: “Stasera si comincia a fare sul serio e la Virtus non può sbagliare”

Le parole di Davide Trebbi

“Questa sera la Virtus inizia i playoff di Eurocup in casa contro i lituani del Lietkabelis. Una squadra che ha chiuso la regular season al quinto posto con un record di 9 vittorie e 7 sconfitte, battendo anche squadre importanti come Badalona e Partizan. I lituani hanno un gioco molto organizzato e disciplinato, con tanti tiratori pericolosi. La Virtus parte favorita ma le gare secche sono sempre impronosticabili. Coach Scariolo ritrova Belinelli ma non avrà a disposizione Cordinier. In questo momento in cui in campionato il vantaggio su Milano è importante la Virtus deve concentrarsi sull’Eurocup".