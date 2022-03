Trebbi: “La Virtus non può assolutamente perdere”

Le parole di Davide Trebbi

"Rendimento abbastanza altalenante della Virtus in Eurocup in questa stagione, che al momento si trova al quinto posto. Mancano tre partite alla fine della regular season e oggi contro Patrasso, ultima in classifica, la Virtus non può permettersi passi falsi. Nelle partite che mancano la Segafredo deve cercare di conquistare più punti possibili per scalare posizioni in classifica, anche se molto dipenderà dai risultati delle altre squadre. Stasera non ci saranno Belinelli e Teodosic ma l’arrivo di giocatori importanti come Hackett e Shengelia permette a Scariolo di avere tante soluzioni. Non è più la Virtus dipendente solo da Belinelli e Teodosic, ora è la Virtus di Scariolo".