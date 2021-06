Trebbi: “La Virtus dovrà giocare tutte le partite come gara 1”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Davide Trebbi per parlare della Virtus che stasera sarà impegnata per gara 2 contro Milano . Ecco il suo commento:

"Sabato sera è stata una serata esaltante. Dopo alcune cocenti delusioni, sta crescendo l'amore per la Virtus in questi playoff. La Virtus in questa serie dovrà convivere con la sofferenza perché Milano è superiore e ogni partita andrà affrontata come gara 1. Ogni tifoso vive questa serie con grande paura perché si conosce la forza di Milano".