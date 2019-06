Trauma alla spalla per Orsolini

Riccardo Orsolini quasi certamente non ci sarà con il Belgio, ma non lascerà il ritiro della Nazionale Under 21.

L’esterno del Bologna ha patito contro la Polonia un trauma contusivo alla spalla sinistra con coinvolgimento della clavicola, lo riporta Tmw, ma al momento rimarrà con gli azzurri. C’è ottimismo e speranza di recuperarlo per una eventuale semifinale del torneo, a patto che l’ultima partita del girone qualifichi gli azzurrini di Di Biagio. Anche lo stesso Orsolini avrebbe chiesto di non lasciare il ritiro.