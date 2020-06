Torrisi: “Serie A come un Torneo dei bar: vincerlo significa Europa”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Torrisi ha parlato della sua promozione con il Bologna nel 1995-96 e delle analogie con la ripresa della Serie A post Coronavirus. Il giocatore ha discusso dei segreti per vincere tale competizione e di come questa squadra abbia alcuni punti di forza che potrebbero fare la differenza. Ecco le sue parole.

“Mi piaceva e mi piace ancora l’idea dei playoff. Personalmente avrei scelto questo format per la ripresa: le prime dieci per lo scudetto, le ultime dieci per la salvezza, partita secca, decide il campo. E il Bologna diventa campione d’Italia…”.