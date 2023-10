Torna il Dall’Ara Stadium Tour: ecco quando

Tornano dal prossimo sabato 14 ottobre gli appuntamenti con il Dall’Ara Stadium Tour , le visite guidate alla scoperta dello Stadio Renato Dall’Ara realizzate dal Bologna in collaborazione con l’associazione culturale Succede Solo a Bologna.

Le visite del Dall’Ara Stadium Tour si svolgeranno il sabato pomeriggio nelle seguenti date: 14 e 28 ottobre; 11, 18 e 25 novembre; 2 e 12 dicembre e prenderanno il via dall’Antistadio (via Andrea Costa 167/2) attraverso la “Galleria del Tempo”, il lungo tunnel che porta all’interno del Dall’Ara e che ripercorre con immagini e testi i 114 anni di storia del Bologna stagione per stagione. I visitatori avranno la possibilità di affrontare un vero e proprio viaggio nella memoria prima di immergersi nell’atmosfera magica del Dall’Ara del quale scopriranno tutte le aree solitamente adibite agli addetti ai lavori.