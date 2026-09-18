VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

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I precedenti

Sono 76 i confronti ufficiali a Bologna fra le due squadre: 38 successi rossoblù (ultimo 3-2, Serie A 2024/25), 24 pareggi (ultimo 0-0,Serie A dello scorso anno) e 14 vittorie granata (ultima 0-1, Serie A 2015/16). Torino senza vittorie in Emilia da 10 anni: ultimo successo il 16 aprile 2016 (Bologna-Torino 0-1, Serie A, rete decisiva allo scadere su rigore di Belotti). Da quel momento, 4 successi rossoblù e 6 pareggi.

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