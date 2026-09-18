I numeri e le curiosità di Lega Serie A
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
I precedenti
Sono 76 i confronti ufficiali a Bologna fra le due squadre: 38 successi rossoblù (ultimo 3-2, Serie A 2024/25), 24 pareggi (ultimo 0-0,Serie A dello scorso anno) e 14 vittorie granata (ultima 0-1, Serie A 2015/16). Torino senza vittorie in Emilia da 10 anni: ultimo successo il 16 aprile 2016 (Bologna-Torino 0-1, Serie A, rete decisiva allo scadere su rigore di Belotti). Da quel momento, 4 successi rossoblù e 6 pareggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato
Cor Sport - Pradè: "Palladino darà una scossa. Farà bene e sa parlare ai giocatori"
Mercato
Carlino - La rivoluzione secondo Fenucci
Mercato
Cor Bo - Difesa a tre e pressing alto per Palladino
Mercato
Gazzetta - Palladino vuole i gol: Bologna cerca la scossa
News
Abate: "Bologna squadra di grande qualità. Il cambio allenatore..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti