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Palladino bravo dentro e fuori dal campo

Un ritratto di Raffaele Palladino oggi sul Corriere dello Sport per voce di Daniele Pradè, ex diesse della Fiorentina che proprio con l'allenatore napoletano ha lavorato in viola: “Palladino è molto bravo, non si fanno 65 punti in Serie A se non si hanno capacità importanti. Raffaele è bravo dentro e fuori dal campo, straordinario nel rapporto con i calciatori. Il feeling che crea con la squadra è inimmaginabile. Il rapporto con lui? E’ uscita fuori la storia che non andavamo d’accordo, ma non era vero. Io facevo solo la parte che dovevo fare. Va anche detto che senza la tragedia che colpì Bove non so dove saremmo arrivati…”.

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