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Sposato il progetto

Ha sposato il progetto, Raffaele Palladino. Il nuovo tecnico ha voluto parlare di ambizione, entusiasmo, provando a togliere un po' di polvere da un Bologna fermo a un solo punto dopo quattro partite. Così il neo tecnico in conferenza stampa, partendo dai ringraziamenti:

"Volevo ringraziare la proprietà e la società, in questi ultimi tre giorni mi hanno dato dimostrazione di grande fiducia. Mi hanno prospettato non una panchina, ma un progetto. Sono molto felice, ho avuto sensazioni bellissime in un ambiente positivo, in cui bisogna ritrovare l'entusiasmo che magari si è un po' perso. Sono molto determinato per intraprendere questo percorso assieme. Volevo anche ringraziare i tifosi per il calore con cui mi hanno accolto"

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