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I motivi della scelta

Così l'amministratore delegato Claudio Fenucci in conferenza stampa durante la presentazione di Raffaele Palladino: "E' doveroso innanzitutto fare un saluto a Domenico Tedesco. E' stato un percorso breve, ma mi faceva piacere ringraziarlo. Abbiamo avuto un grande professionista, che ha cercato di portare le sue metodologie ma queste non hanno portato i risultati che ci aspettavamo. La decisione di cambiare nasce, con Sartori e Di Vaio, dalla preoccupazione sulle performance della squadra e sulla capacità di incidere del mister. Non è un giudizio sul suo modo di lavorare, purtroppo la capacità di incidere non è stata quella che ci aspettavamo. Siccome eravamo preoccupati per l'andamento della squadra, che si è sempre resa disponibile con l'allenatore, i calciatori hanno sempre dato il massimo impegno, abbiamo visto che quello che si cercava di realizzare in allenamento non si concretizzava in partita"

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