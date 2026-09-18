Ieri è stato il giorno di Raffaele Palladino, presentato alla stampa al centro tecnico Niccolò Galli e accompagnato dall'amministratore delegato Claudio Fenucci.

Il tecnico ha provato a dare la scossa, puntando sull'entusiasmo da ritrovare e sull'ambizione del club per provare a dare fastidio in un campionato iniziato con un solo punto in quattro partite. 'Daremo fastidio' è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport, con le parole di Palla in conferenza: "Ho trovato una società ambiziosa, non avevo mai firmato per tre anni'. L'allenatore punta dunque alla rinascita: "Bologna, risaliamo. Qui per fare grandi cose". Pronto il 3-4-3 con Ferguson e Pobega a centrocampo, scrive il quotidiano.