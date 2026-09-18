E' la dura legge del gol, scrive oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport. Il neo tecnico del Bologna Raffaele Palladino punta sullo score davanti: servono più gol.

Ieri in conferenza l'allenatore ha chiamato in causa gli attaccanti, partendo da Roberto Piccoli, che lui conosce bene, ma non vanno dimenticate le ali, cioè Bernardeschi e Cambiaghi. Per sabato il tridente dovrebbe essere questo in un 3-4-3 che sembra proprio alle viste. 'Credo molto in Piccoli e Dovbyk, Roberto lo conosco bene, con Artem ho già parlato. Abbiamo i giocatori giusti per aumentare il numero di gol'. Palla ha poi puntato sull'aspetto mentale: 'Voglio far sentire i ragazzi una identità comune, serve un click nella testa'. Ma tutto è finalizzato alla partita di sabato, su cui Palladino ha ammesso di 'non dormirci la notte'. Poi il progetto 'Ho firmato per tre anni, io ragiono a pelle e ho sentito subito le vibrazioni giuste'. Bologna cerca la scossa.