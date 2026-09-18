‘C’era troppa confusione, la nostra esperienza ci ha suggerito che con Tedesco non si potesse più andare avanti’, le parole dell’Ad in conferenza stampa. Una partita come quella di Napoli, in sintesi, il Bologna non l’aveva mai vista negli ultimi quattro anni e questo ha portato all’estrema decisione.

Era giunta l’ora di uscire dal pantano, dunque, e per farlo è stato scelto Raffaele Palladino, altro fattore che ha portato il Bologna ad accelerare il percorso di esonero verso Tedesco. C’era il rischio di perdere Palla, magari corteggiato da altri club, così il Bologna ha colto l’occasione. Ora parte un progetto triennale, come da contratto firmato da Palladino fino al 2029: “Vogliamo tornare a essere competitivi a tornare in Europa” ancora Fenucci. Si torna dunque a un futuro ambizioso, che passa anche dagli investimenti del proprietario ‘Vedremo se già a gennaio o in futuro’. Dipenderà anche dal campo, se cioè il Bologna avrà svoltato o meno.