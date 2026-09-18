Il passaggio alla difesa a tre sembra imminente. Raffaele Palladino lo ha lasciato intuire ieri in conferenza stampa e forse già col Toro vedremo un cambio modulo.

Questo tipo di struttura l'aveva utilizzata con costanza a Monza e Bergamo, mentre solo a Firenze si era affidato al 4-2-3-1, così la virata verso il 3-4-3 appare scontato, con l'intento di far coesistere Riccardo Orsolini e Federico Bernardeschi, scrive oggi il Corriere di Bologna. Come stile di gioco, probabile il pressing alto, con ritmo e intensità, come fatto a Bergamo, mentre a Firenze aveva utilizzato principalmente il blocco basso per sfruttare la verticale su Kean. L'intensità è il suo mantra, ma andrà sorretta dalla condizione fisica e su questo ieri Palladino ha chiesto miglioramenti: ci lavoreranno i due preparatori atletici portati con sé nello staff. Poi la psicologia e Palladino è pronto a utilizzare i giorni di riposo extra in caso di vittoria.