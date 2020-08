Tomiyasu-Roma, il Bologna è irremovibile

Takehiro Tomiyasu continua a interessare alla Roma. La squadra di Fonseca ha apprezzato particolarmente l’ultima stagione del giapponese con la maglia del Bologna, e ha richiesto informazioni ai rossoblù a riguardo. La sua duttilità ha fatto colpo sui dirigenti giallorossi: può giocare sia da terzo centrale di difesa che esterno di centrocampo nella squadra di Fonseca.

Il Bologna però non ha nessuna intenzione di lasciar partire la propria rivelazione dell’ultimo campionato: per meno di 25 milioni di euro Sabatini e soci non si siederanno nemmeno attorno ad un tavolo per discuterne. I rossoblù puntano molto sul difensore giapponese, con Mihajlovic che ha annunciato di volerlo sperimentare nella posizione di centrale. Un vero e proprio azzardo, visto e considerato che da terzino destro ha ben figurato. E non è da escludere che Sinisa torni sui propri passi, e lo confermi proprio come terzino destro.