TMW – Volata Bologna-Torino per Barrow

Si deciderà a breve il futuro di Musa Barrow. L’attaccante africano dell’Atalanta è uno dei nomi caldi del mercato e al momento è conteso da Bologna e Torino. I rossoblu restano al momento i favoriti, con Mihajlovic che completerebbe la propria linea offensiva con il suo innesto. Gli emiliani però pretendono uno sconto dal club di Percassi, cosa che i bergamaschi non sembrano voler concedere.

Dall’altra parte è tramontata definitivamente l’ipotesi di uno scambio con Bonifazi, per portare il gambiano in granata. Il Torino è pronto a mettere mano al portafogli per ottenere l’attaccante. Questo potrebbe spingere giocatori come Meite, Zaza e Iago Falque lontani dal Piemonte. Mercato che potrebbe evolvere ulteriormente a partire dalla cessione di Barrow.