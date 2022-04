Mercato – Ricordate Sadiq? E’ nel mirino del Benfica

Umar Sadiq, ex tra le altre del Bologna, è finito nel mirino del Benfica in caso di addio di Nunez

Umar Sadiq, attaccante attualmente all'Almeria, in Spagna, sembra il primo obiettivo per l'attacco del Benfica durante la prossima stagione.

Il nigeriano è una vecchia conoscenza del campionato italiano, avendo indossato le maglie di Roma, Torino e soprattutto Bologna, dove non ha lasciato un grandissimo ricordo, rimanendo per anni una promessa disattesa: adesso sembra aver trovato la sua dimensione in Spagna, segnando ben 35 gol negli ultimi due campionati con la maglia dell'Almeria. L'asse di mercato tra gli Spagnoli e i Portoghesi è già fitto, proprio dall'Almeria arrivò due stagioni fa l'uruguayano Darwin Nunez, che potrebbe essere sostituito da Sadiq in caso di addio in estate.