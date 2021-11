Theate: “Il Bologna mi ha voluto fortemente”

L'intervista di Theate da parte di una rivista belga

"Dopo la quinta partita con la maglia del KV Oostende in Jupiler league il Bologna mi ha contattato, ma ho ritenuto non fosse il momento giusto di trasferirsi dopo appena cinque partite. Di nuovo a gennaio il Bologna si è rifatto avanti, ma anche allora non abbiamo chiuso nonostante le prolungate trattative, stavo facendo una buona stagione quindi ho pensato di rimanere. La scorsa estate ci hanno riprovato, mi volevano a tutti i costi: la fiducia che hanno riposto in me si è rivelato il fattore decisivo."