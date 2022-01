Mercato – Siviglia interessato ad Orsolini in prestito con diritto di riscatto

Il Siviglia è a caccia di un esterno destro dopo gli infortuni di Suso e Lamela e avrebbe già avviato i contatti con il Bologna per Orsolini

Secondo Sky Sport, come riportato da Tmw, gli iberici avrebbero proposto agli emiliani un prestito con diritto di riscatto per sopperire agli infortuni di Suso e Lamela in quel ruolo. Il Bologna ha considerato una partenza di Orsolini per monetizzare fino a qualche settimana fa, ma le ultime prestazioni del numero 7 unite all'involuzione di Barrow e alla sua indisponibilità per gli impegni nazionali potrebbero aver cambiato questa prospettiva. Vedremo se i contatti proseguiranno e se il Siviglia riuscirà a convincere la dirigenza rossoblù ad aprire uno spiraglio.