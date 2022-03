TMW – Roma, occhi su Djordje Mihailovic

Roma in trattativa con il giovane Mihailovic del Montreal, ma anche il Bologna resta vigile sul giocatore

La Roma ha messo nel mirino il giovane Djordje Mihailovic, trequartista del Montreal Impact, per rafforzare la rosa in vista della prossima sessione di calciomercato.

Il giocatore è seguito da diversi club in Europa, ma anche in Italia, infatti oltre ai giallorossi anche Atalanta e Bologna hanno messo gli occhi sul giocatore, che ha il contratto in scadenza 2023 ed è valutato circa 8 milioni di euro dalla sua società.