TMW – Niente Serie A per Senesi, c’è il Feyenoord

Non sarà in Italia il futuro di Marcos Senesi. Il difensore argentino del San Lorenzo è stato a lungo accostato e tenuto sott’occhio da Bologna e Fiornetina, ma alla fine non sbarcherà in Serie A. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, infatti, il giocatore classe ’97 è ad un passo dal Feyenoord. Gli olandesi strappano così il centrale sudamericano ai rossoblu.