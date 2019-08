TMW – Nagy ha portato 2 milioni nelle casse rossoblu

Ceduto una settimana prima di Ferragosto, la cessione di Adam Nagy ha aiutato il Bologna a smaltire gli esuberi a centrocampo. Il giocatore ungherese non ha rispettato, purtroppo, le attese intorno al suo arrivo in Emilia, ma ha comunque garantito un buon rientro economico per i rossoblu. Secondo quanto riporta infatti Tuttomercatoweb, il mediano classe ’94 avrebbe portato 2 milioni di euro nelle casse rossoblu. Un ottimo rientro economico considerato anche l’acquirente Bristol City, squadra della Championship inglese.