TMW – Mercato, occhi su Pepi ma forte concorrenza dalla Premier

Il Southampton piomba su Ricardo Pepi, attaccante statunitense già nei radar del Bologna

Come riporta TuttoMercatoWeb, il Bologna avrebbe messo nel mirino uno dei golden boy del calcio Nordamericano, Ricardo Pepi, classe 2003 attualmente in forza al Dallas Fc. Il Bologna segue il giocatore da tempo, ma su di lui è piombato con prepotenza anche il Southampton. Per superare la concorrenza la società deve muoversi prontamente valutando di anticipare il colpo già in questa sessione di mercato.