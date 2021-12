Mercato – Johannes Spors nuovo direttore del Genoa, niente Sabatini?

Il tedesco Spors è il nuovo Dg del Genoa, tramontata l'ipotesi Sabatini

Nato ad Haidelberg, in Germania, il classe '82 ha avuto esperienze come responsabile dello scouting per Hoffeneim, Lipsia ed Amburgo, per poi diventare direttore tecnico del Vitesse, nonché il più giovane a ricoprire questo ruolo in Eredivise. La scelta da parte della nuova proprietà e di 777 partners di ingaggiare il tedesco potrebbe chiudere la porta all'arrivo, paventato nei giorni scorsi, di Walter Sabatini nella dirigenza rossoblù.