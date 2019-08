Il Frosinone vuole Falcinelli per rinforzare il proprio attacco, tanto che in queste ore, i ciociari avrebbero formalizzato una richiesta di prestito per il giocatore.

L’attaccante è l’ultimo nelle rotazioni delle punte rossoblu e potrebbe decidere di scendere di categoria. I gialloblu possono offrire al centravanti il posto da titolare inamovibile, vista la partenza di Daniel Ciofani, passato alla Cremonese.