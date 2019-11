TMW – Ibrahimovic, la MLS fa chiarimento sulle dichiarazioni di Graber

Una carriera priva di banalità quella di Zlatan Ibrahimovic, anche adesso sul viale del tramonto a 38 anni. A far discutere è il video del numero uno della MLS Don Garber, le cui dichiarazioni non sono passate sottotraccia. Garber ha infatti dichiarato ad ESPN, parlando di Ibra; “A 38 years old guy who is now been recruited by AC Milan (Un ragazzo vecchio che adesso è stato cercato dal Milan)”.

Le dichiarazioni hanno però destato molto scalpore e forse sono anche state fraintese. In casa rossonera l’ipotesi è stata smentita e il contratto di Zlatan non scadrà prima di dicembre. Tanti club seguono il fenomeno svedese e l’ipotesi ritorno in Serie A è una possibilità, ma non certo l’unica al momento.