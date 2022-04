Mercato – Fiorentina su Svanberg e Schouten?

Fiorentina, dopo l'infortunio di Castrovilli occhi puntati su Svanberg e Schouten per rinforzare la mediana

Al netto del quasi certo riscatto di Lucas Torreira dall'Arsenal, potrebbero anche esserci cessioni in quel ruolo, con Amrabat e Duncan che potrebbero lasciare la Viola nella prossima sessione di mercato. Come riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, i dirigenti Viola Barone e Pradè starebbero guardando in casa Bologna per trovare rinforzi nel reparto, con particolare attenzione al profilo di Mattias Svanberg, che ha ancora un contratto in scadenza e potrebbe lasciare i rossoblù: il giocatore conta diversi interessi sia tra le big del nostro campionato che in Premier League, ma la Fiorentina vorrebbe provarci, per lui come per Jerdy Schouten, altro perno del centrocampo rossoblù, che arrivato dall'Olanda, è riuscito a imporsi come titolare affidabile in una squadra di Serie A.