TMW – Fatta per il passaggio di Pellegri al Torino

Pellegri passa dal Milan al Bologna via Monaco, sfuma un obiettivo di mercato per il Bologna

Definito il trasferimento di Pietro Pellegri al Torino di Ivan Juric; il giocatore lascerà il Milan per trasferirsi in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto o obbligo a determinate condizioni.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, sarà il Monaco, e non il Milan, a concedere il prestito, interrompendo quello in corso con i rossoneri, che intanto sono già corsi ai ripari affondando il colpo per il centravanti Marko Lazetic, che tra oggi e domani farà le visite mediche e firmerà un contratto fino al 2027 con i rossoneri, andando di fatto a sostituire l'attaccante italiano. Pellegri, nel corso di questa finestra di mercato, era stato accostato anche al Bologna.