TMW – Falcinelli alla Stella Rossa, si chiude in giornata

Falcinelli alla Stella Rossa, operazione in chiusura. Secondo quanto riportato da TMW quella di oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per mandare in porto la trattativa, con l’attaccante che si prepara a vestire la maglia della squadra serba.

Si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro, con il calciatore che se riscattato firmerà un contratto di tre anni con la formazione allenata da Dejan Stankovic. Il Bologna in questo modo riuscirà a sbrogliarsi un ingaggio annuo di 900.000 euro, mentre per Falcinelli si apriranno le porte della Champions League. Ormai siamo ai dettagli, Falcinelli si prepara a lasciare Lle Due Torri.