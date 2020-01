Destro in viaggio per Genova, si va verso la chiusura

È iniziato il conto alla rovescia per l’addio di Mattia Destro al Bologna. Il giocatore ascolano sarebbe infatti attualmente in viaggio, direzione Genova, sponda rossoblu. L’attaccante dovrebbe sostenere in giornata le visite mediche.

Un matrimonio quello tra Bologna e Destro durato quattro anni e mezzo che è ormai prossimo al divorzio. Se la trattativa andrà come previsto, in rossoblù non dovrebbero arrivare contropartite tecniche mentre il Genoa salderà a Destro i restanti sei mesi di contratto.